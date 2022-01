Slovenski evropski poslanci pozdravljajo izvolitev Metsole, a z opozorili

Ljubljana, 18. januarja - Slovenski evropski poslanci iz vrst EPP so zadovoljni, da je Evropski parlament s prepričljivo večino kandidatko EPP Roberto Metsolo danes izvolil za svojo novo predsednico. V vrstah Renew in S&D pa ob čestitkah izražajo pričakovanje, da bo zastopala skupna stališča parlamenta ob vprašanjih, kot je pravica do splava.