V SMG predstava Svoje usode krojači o prihodnosti skozi oči mladih

Ljubljana, 18. januarja - V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) so po letu dni študija pripravili predstavo Svoje usode krojači, ki je plod prve generacije programa Mlado Mladinsko za vključevanje mladih v gledališče in javni diskurz. Dvajset mladih ustvarjalcev, izbranih na avdiciji, v njej razmišlja o družbi skozi družinski pogled. Premieri bosta v petek in soboto.