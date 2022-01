Pet ponudnikov plačilnih kartic zaradi kartelnega vedenja z globo v Veliki Britaniji

London, 18. januarja - Britanski regulator plačilnih sistemov (PSR) je danes oglobil pet ponudnikov plačilnih kartic. Ugotovil je namreč, da so podjetja, med katerimi je bil tudi Mastercard, kršila konkurenčno pravo, saj so se strinjala, da na trgu predplačniških kartic med seboj ne bodo tekmovala in si prevzemala strank, je danes poročala nemška tiskovna agencija dpa.