Uveden prekrškovni postopek zaradi ravnanja z živalmi v Košakih

Ljubljana/Maribor, 18. januarja - Inšpekcijski postopek zaradi domnevno neustreznega ravnanja v mariborski klavnici Košaki TMI je še v teku, so STA povedali v Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Je bil pa uveden prekrškovni postopek zaradi kršitev zaščite živali pri zakolu zoper podjetje in njegovo odgovorno osebo ter dva zaposlena.