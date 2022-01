Na Expu tudi o orodjih za prehod v zeleno

Dubaj, 18. januarja - Svet bo moral prenehati le govoriti o trajnosti in prehodu v zeleno, ampak bo moral ta prehod tudi opraviti. Zastaviti si bo treba konkretne korake in projekte, s katerimi bomo dosegli podnebne cilje in vzpostavili podnebno nevtralno gospodarstvo, je bila rdeča nit poslovnega foruma, ki je danes potekal na slovenskem paviljonu na razstavi Expo.