V izolski bolnišnici lani okoli 600 porodov

Izola, 18. januarja - V izolski bolnišnici so lani imeli praktično enako število porodov kot leto pred tem, in sicer okoli 600. Pri tem so zaznali določen odliv zaradi porodnic, ki so bile pozitivne na novi koronavirus in so šle rodit v terciarni oddelek v Ljubljano, je za STA pojasnila predstojnica oddelka za ginekologijo in porodništvo Janja Zver Skomina.