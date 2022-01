Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19 ob 13. uri

Ljubljana, 18. januarja - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri bosta sodelovala državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik, bo danes ob 13. uri prek Zooma, so sporočili z Ukoma.