Impol še korak bližje gradnji nove livarne v Šibeniku

Slovenska Bistrica, 18. januarja - Hrvaška vlada je Impolov projekt gradnje nove livarne aluminijastih bram, s katerim bodo v njihovi šibeniški tovarni Impol-TLM še povečali proizvodne zmogljivosti, razglasila za strateški investicijski projekt. Kot so ob tem sporočili iz bistriške skupine, so tako še korak bližje pridobitvi gradbenega dovoljenja in začetku gradnje nove livarne.