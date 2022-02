1 dan do OI - Ledena debeluškasta panda in lampijonček

Ljubljana, 3. februarja - Maskoti zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger 2022 sta ledena panda in lampijonček. Na razpis je prišlo 5816 prijav iz 35 držav, končni verziji pa so izdelali študenti dveh kitajskih akademij iz Guangzhouja in Jilina.

Panda z imenom Bing Dwen Dwen, kar pomeni ledena debeluškasta panda, ima "ledeno oblačilo in zlato srce ter ima rad vse zimske športe". Maskota naj bi delila pravi olimpijskih duh z vsem svetom.

Lampijonček z očmi, rokami in nogami pa nosi ime Shuey Ron Ron. Shuey pomeni sneg, Ron Ron pa vključevanje oziroma toleranco. Ta naj bi med drugim predstavljal praznovanje, toplino in svetlobo.

Črkovanje obeh imen je sicer malce drugačno od standardne pretvorbe mandarinščine v latinico zaradi lažje izgovorjave za tujce. Po standardni pretvorbi bi bili imeni Bing Dun Dun in Xue Rong Rong.

Maskote so sestavni del olimpijskih iger od 1968. V Grenoblu je bil to Strel, posebej oblikovani smučar, ki je napovedal obdobje figur v olimpijskem gibanju. Prva maskota poletnih olimpijskih iger pa je bil leta 1972 v Münchnu kužek Waldi.

Poletne igre so v nadaljevanju predstavljali bober Amik (1976 Montreal), medvedka Miša (1980 Moskva), beloglavi orel Sam The Eagle (1984 Los Angeles), tigra Hodori in Hosuni (1988 Seul), pes Cobi (1992 Barcelona), figura Izzy (1996 Atlanta), ptica Olly, kljunaš Syd in ježek Millie (2000 Sydney), brat in sestra Pevos oz. Atena (2004 Atene) in skupina petih figur Fuwa (2008 Peking).

Maskoti Londona 2012 sta bili Wenlock in Mandeville, jeklena odlitka iz železarne v Boltonu. V Wenlocku je tamkajšnje olimpijsko društvo leta 1850 priredilo svoje prve olimpijske igre, ki so bile navdih za zdajšnje igre moderne dobe, v bolnišnici Mandeville pa so v 60. in 70. letih prirejali posebna tekmovanja za invalide, ki veljajo za "prednika" zdajšnjih paraolimpijskih iger.

V Sloveniji je verjetno najbolj prepoznavna maskota ZOI simpatični volk smučar s preprostim imenom Vučko, ki je kraljeval leta 1984 v Sarajevu, njen avtor je bil slovenski karikaturist, Kranjčan Jože Trobec.