Občina Ljubno ob Savinji lani z rekordnim številom nočitev

Ljubno ob Savinji, 29. januarja - V občini Ljubno ob Savinji so lani zabeležili rekordno število turističnih nočitev. Našteli so jih 23.303, leto prej pa 19.238. Po podatkih občine jih je lani obiskalo 8648 turistov, 18 odstotkov več kot leta 2020 in 10 odstotkov več kot v predkoronskem 2019. Turističnega razvoja sicer ne vidijo v množičnosti, ampak v načelu manj je več.