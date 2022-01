Dijak v učilnici razkazoval pištolo

Koper, 18. januarja - Policija je v ponedeljek obravnavala dijaka, ki je na eni od srednjih šol na območju Policijske uprave Koper v učilnico prinesel pištolo airsoft in jo razkazoval. Mladenič je učitelju na njegov poziv orožje izročil, učitelj pa ga je shranil do prihoda policistov. Ti so ugotovili, da gre za pištolo airsoft brez nabojnika in nabojev.