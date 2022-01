Župnijska cerkev v Šmarjah pri Kopru v znamenju več obletnic

Koper, 23. januarja - Eno najbolj markantnih podob v vasi Šmarje pri Kopru predstavlja tamkajšnja župnijska cerkev Brezmadežne device Marije, ki je oz. še bo zabeležila več pomembnih obletnic. Letos mineva 800 let od njene uradne posvetitve, lani so obeležili 250 let od prihoda Marijinega oltarnega kipa, leta 2026 pa bo minilo sto let od razširitve cerkve.