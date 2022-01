Evropske borze uvodoma pod gladino

London/Pariz/Frankfurt, 18. januarja - Evropske borze so sledile padcem na azijskih borzah in so v začetku današnjega trgovalnega dne obarvane rdeče. Med vlagatelji je prisotna previdnost, saj vlada prepričanje, da bodo ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) in nekatere druge centralne banke povišale obrestne mere, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.