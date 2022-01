Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 18. januarja - Danes bo pretežno jasno, sprva ponekod v vzhodni in severni Sloveniji še zmerno do pretežno oblačno. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in ob morju do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo se bo na Primorskem pooblačilo. Drugod bo še pretežno jasno, po nekaterih nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 3 do 8, ob morju do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sprva oblačno, v južni Sloveniji bodo krajevne padavine. Sredi dneva in popoldne se bo od severozahoda jasnilo. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bodo na severovzhodu snežne plohe. Ponekod bo pihal severozahodni veter.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter zahodnim in osrednjim Sredozemljem je obsežno območje visokega zračnega tlaka. S severnimi vetrovi priteka nad naše kraje nekoliko hladnejši in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, v krajih severno in vzhodno od nas sprva zmerno oblačno. Predvsem v Kvarnerju bo pihala šibka burja. V sredo se ob severnem Jadranu pooblačilo, drugod bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Zapihal bo jugozahodnik.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom vzpodbuden. V kotlinah s hladnim zrakom je priporočljivo upoštevati navodila za ravnanje ob morebitni povečani onesnaženosti zraka.