V Trbovljah urejajo nov regijski center 112

Trbovlje, 23. januarja - Trboveljska občina v prostorih, kjer imata sedež Gasilska zveza Trbovlje in Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje, ureja nov regijski center 112. Za to naložbo, ki je vredna 149.000 evrov, je občina prispevala več kot 115.000 evrov, so za STA povedali na občini. V isti stavbi bo svoje mesto našla tudi uprava za zaščito in reševanje.