Nafta se še naprej draži

Singapur, 18. januarja - Surova nafta se je v današnjem trgovanju še podražila. V samo nekaj tednih novega leta se je nafta brent podražila za okoli 12 odstotkov, potem ko so cene v povprečju naraščale približno polovico lanskega leta. Cene nafte so se od spomladi 2020, ko so zaradi epidemije covida-19 strmoglavile, do zdaj zvišale za skoraj 450 odstotkov.