Milanu spodrsnilo na San Siru, Napoli slavil v Bologni

Milano, 17. januarja - Nogometašem Milana je v 22. krogu italijanskega prvenstva močno spodrsnilo. Na svojem San Siru so ostali brez točk, tekmeci iz Spezie so slavili z 2:1. Spodrsljaj drugouvrščene zasedbe iz lombardijske prestolnice je izkoristil tretjeuvrščeni Napoli, v Bologni je slavil z 2:0 in se Milanu približal na dve točki.