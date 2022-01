Svet EU za kmetijstvo tudi o razmerah na kmetijskih trgih

Bruselj, 17. januarja - Svet EU za kmetijstvo in ribištvo se je na današnjem zasedanju v Bruslju, ki je bilo posvečeno predstavitvi programa francoskega predsedovanja na področju kmetijstva, varne hrane, ribištva in gozdarstva, med drugim seznanil z razmerami na kmetijskih trgih. Ti se namreč soočajo z rastjo cen vhodnih surovin, predvsem energentov, krmil in gnojil.