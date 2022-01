Večer o prihrankih (18. 1.)

Maribor, 17. januarja - Darja Kocbek v komentarju Nepisemnost in nezaupanje piše o inflaciji in prihrankih v banki. Avtorica opozarja, da večini majhnih varčevalcev vloge v bankah vse bolj pospešeno kopnijo zaradi inflacije in rekordno nizkih obrestnih mer. Za to ni kriva samo slaba finančna pismenost, ampak tudi nezaupanje v nadzornike finančnih institucij.