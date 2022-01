EU umaknila več držav s seznama, ki priporoča lažji vstop za potnike

Bruselj, 17. januarja - Evropska unija je danes umaknila Avstralijo, Kanado in Argentino s seznama tistih držav, za katere velja, da imajo njihovi potniki, tudi necepljeni, enostavnejši vstop v povezavo. Avstralija, Kanada in Argentina so zdaj na seznamu večine držav sveta, za katere EU priporoča omejitev vstopa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.