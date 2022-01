Na Krasu odstranili neeksplodirani sredstvi iz prve svetovne vojne

Kostanjevica na Krasu, 17. januarja - V Kostanjevici na Krasu so v nedeljo v bližini stanovanjske hiše našli minometno mino bombardo, težko 78 kilogramov, in topovsko granato iz obdobja prve svetovne vojne. Obe so pirotehniki oz. pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi kasneje odstranili, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.