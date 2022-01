Soboški hotel Diana bo v celoti zaživel čez dobri dve leti

Murska Sobota, 17. januarja - Novi lastniki soboškega hotela Diana in financerji njegove oživitve, podjetje Equinox nepremičnine, so danes napovedali, da bo hotel v celoti zaživel čez dobri dve leti, za začetek bodo odprli slaščičarno, kavarno, picerijo in restavracijo, v hotelske sobe pa za 16 mesecev namestili varovance doma starejših Rakičan, ki ga obnavljajo.