Na trasi drugega tira izkopali prvi kilometer predorov

Ljubljana, 17. januarja - Izvajalci del na predorih drugega tira železniške proge Divača-Koper so danes dosegli pomemben mejnik. Kot so sporočili iz 2TDK, so namreč na vseh predorskih deloviščih skupaj prebili mejo izkopanih 1000 metrov predorov. Medtem ko dela tečejo, pa se zapleta z gradbenimi dovoljenji za delavsko naselje pri Orehku in dovoljenji za turške delavce.