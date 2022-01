Ta teden skupno usposabljanje slovenskih in ameriških pilotov

Ljubljana, 18. januarja - Od danes do četrtka se bodo na območju Suhe Krajine in na letališču Cerklje ob Krki usposabljali slovenski in ameriški piloti. Urili bodo taktične postopke reševanja izoliranega osebja, pa tudi izvenletališko pristajanje na predhodno določenih območjih. Piloti se bodo v največji možni meri izogibali nizkemu letenju nad večjimi naselji.