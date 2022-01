Zverev ni blestel, a se je prebil v drugi krog

Melbourne, 17. januarja - Lanski olimpijski prvak iz Tokia Alexander Zverev na svojem uvodnem teniškem dvoboju na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu ni prikazal navdušujoče predstave, po dveh urah in 38 minutah pa je visokorasli Nemec le strl odpor rojaka Daniela Altmeierja in slavil s 7:6 (3), 6:1 in 7:6 (1).