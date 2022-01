V Svetem Andražu v Slovenskih goricah gradijo kolesarske poti

Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, 21. januarja - V Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah so konec lanskega leta začeli gradnjo kolesarskih poti, ki jo bodo povezale na eni strani z občino Trnovska vas čez Pesniško dolino in na drugi strani z občinami Cerkvenjak, Sveta Trojica in Lenart. Dela bodo zaključena predvidoma do oktobra letos, je za STA povedala županja Darja Vudler Berlak.