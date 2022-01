Prodaja cigaret ob rasti trošarin upada

Ljubljana, 18. januarja - Prodaja cigaret v Sloveniji v zadnjih letih upada, od leta 2011 do leta 2020 se je zmanjšala za več kot tretjino. Temu trendu so, sicer precej počasneje, sledili tudi prilivi od trošarin v državno blagajno, pa čeprav so se te v zadnjih desetih letih zvišale za več kot polovico.