Gneča pri vstopni točki za PCR-testiranje na parkirišču v Stanežičah, na test naročenih okoli 1400 oseb

Ljubljana, 17. januarja - Vstopna točka Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana za odvzem brisov za PCR-testiranje se od danes nahaja na novi lokaciji na P+R parkirišču v Stanežičah. V dopoldanskem času je po poročanju medijev za določen čas prišlo tudi do zastojev na cesti Medvode-Ljubljana. Do sedaj je na PCR test naročenih okoli 1400 oseb, so sporočili iz ZD Ljubljana.