Pokrajinski muzej Celje ob 140-letnici z željo po predstavitvi rimskih fresk

Celje, 17. januarja - V Pokrajinskem muzeju Celje, ki letos praznuje 140-letnico delovanja, so predstavili lanskoletne dejavnosti in napovedali projekte za letos. V jubilejnem letu si po besedah direktorja Staneta Rozmana želijo predstaviti stenske in stropne poslikave, odkrite na Muzejskem trgu, za kar morajo postaviti razstavišče, kar pa ni odvisno le od muzeja.