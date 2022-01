V torek začetek zbiranja podpisov za vložitev predloga zakona o prepovedi objavljanja političnih anket

Ljubljana, 17. januarja - V torek se bo začelo zbiranje podpisov volivcev v podporo predlogu zakona o prepovedi objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam. V imenu Sindikata delavcev migrantov Slovenije sta pobudo za vložitev predloga zakona v DZ poslala Mario Fekonja in Martin Ivec. Do 18. marca morajo zbrati 5000 podpisov.