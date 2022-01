PEKING 2022: Vražje Slovenke med favoritinjami iger

Ljubljana, 26. januarja - Urša Bogataj, Nika Križnar, Ema Klinec in Špela Rogelj so tiste "vražje" Slovenke, ki bodo na olimpijskih igrah v Pekingu v smučarskih skokih odkrito lovile kolajno. To je vodstvo ekipe kot glavni cilj začrtalo že pred začetkom olimpijske zime, kandidatk za stopničke je znotraj reprezentance več. Prva favoritinja pa ostaja Avstrijka Marita Kramer.