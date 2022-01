NSKS ob obletnici priznanja čestital Sloveniji za uspešno pot

Celovec, 17. januarja - Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), ki je ena od krovnih organizacij slovenske avtohtone narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, je ob 30. obletnici mednarodnega in tudi avstrijskega priznanja čestital Sloveniji za uspešno pot. Slovenijo so spomnili na izpolnitev vloge države naslednice avstrijske državne pogodbe.

"Kot predstavniki slovenske narodne skupnosti na Koroškem želimo Republiko Slovenijo ob tej priložnosti spomniti na njeno samo prevzeto nalogo, da izpolni svojo vlogo države naslednice, dejanske podpisnice avstrijske državne pogodbe iz leta 1955," so zapisali v NSKS.

Dodali so, da bi lahko po zgledu avstrijsko-italijanskega sodelovanja v zvezi z Južno Tirolsko vzpostavili stalni odbor Republike Avstrije in Republike Slovenije ter slovenske manjšine v Avstriji. Ta bi lahko za deželno in zvezno vlado redno pripravljal zavezujoče predloge za rešitev še odprtih vprašanj, so pojasnili.

Med slednjimi so izpostavili področja šolskega sistema, predšolskega in obšolskega varstva, drugega deželnega jezika, jezika sodišč in uradnega jezika. Obenem so se zavzeli za sprejetje novega, sodobnega manjšinskega zakona, s katerim bi okrepili z volitvami legitimirano manjšinsko zastopstvo.

Ob obletnici priznanja so se tudi zahvalili številnim avstrijskim osebnostim s področja kulture in politike za njihov prispevek k slovenski državnosti, pri čemer so izpostavili tedanjega avstrijskega zunanjega ministra Aloisa Mocka, pa tudi na zaslužne osebe iz vrst narodne skupnosti.

Po besedah NSKS pa se ne sme pozabiti niti na tiste Slovence, ki so v lastni državi kot politiki in osebnosti s področja narodne obrambe pogumno prispevali k zagotavljanju miru tudi na obmejnem območju z Avstrijo. Pri tem so izpostavili prvega predsednika slovenske vlade Lojzeta Peterleta in tedanjega obrambnega ministra Janeza Janšo.