Na Ptuju nekateri za ogrevanje prejeli kar dvakrat višje položnice

Ptuj, 17. januarja - Za Ptujčane, ki so priključeni na sistem daljinskega ogrevanja, so se cene toplotne energije z novim letom povišale, za nekatere celo podvojile. Kot je pojasnil direktor Javnih služb Ptuj Alen Hodnik, so razlog za to izključno višji stroški zaradi dviga cen energentov, predvsem zemeljskega plina, na svetovnem trgu.