Vzhod ZDA v primežu snežnega neurja

Washington, 17. januarja - Vzhod ZDA je od minulega konca tedna v primežu obilnega sneženja in ledu. Opozorila zaradi zimskih razmer so oblasti izdale za območja z več kot 80 milijoni prebivalcev. Številni so ostali brez elektrike, takšnih je danes še okoli 130.000. Močno je oviran tudi promet, tako cestni kot letalski.