Medvode in Ljubljana v obnovo brvi Vikrče-Medno

Medvode, 17. januarja - Medvoška in ljubljanska občina bosta obnovili brv za kolesarje in pešce, ki povezuje Medno z Vikrčami. V času del brvi ne bo mogoče prečkati, so sporočili z Občine Medvode. Si pa bodo z izvajalcem prizadevali, da bo zapora vzpostavljena čim krajši čas. Trenutno so sicer v teku pripravljalna dela, sanacija pa bo zaključena spomladi.