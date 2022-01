Na Ljubljanski borzi dopoldne neenotna gibanja

Ljubljana, 17. januarja - Na Ljubljanski borzi v začetku današnjega trgovanja ni opaziti enotne smeri. Delnice Cinkarne Celje, Krke in Save Re so že dražje kot v petek, tudi za več kot odstotek, cenijo pa se delnice Luke Koper, Petrola, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav. Indeks SBI TOP se je do 11.30 znižal za 0,07 odstotka.