Gleščičeva v. d. odgovorne urednice Primorskih novic

Koper, 17. januarja - Katjo Gleščič so z novim letom imenovali za vršilko dolžnosti odgovorne urednice Primorskih novic, in sicer za obdobje šestih mesecev. Gleščičeva je dolgoletna novinarka koprskega časnika in je pretežno pokrivala gospodarske teme, na mestu v. d. odgovorne urednice pa je nasledila Silvo Križman.