Lani spet rast pobranih davkov, tudi v primerjavi z letom 2019

Ljubljana, 17. januarja - Medtem ko je bilo leta 2020 zaradi epidemije covida-19 pobranih precej manj davčnih prihodkov, se je lani ta trend obrnil in znesek je občutno presegel tudi tistega iz predkoronskega leta 2019. Finančna uprava RS (Furs) je pobrala 18 odstotkov več davkov in prispevkov kot leta 2020 in tudi 9,3 odstotka več kot leta 2019.