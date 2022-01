Snežne razmere v visokogorju

Predvsem na strmih, senčnih pobočjih visokogorja pa so nepreobražene ali slabo preobražene klože, kjer lahko ob večji obremenitvi snežne odeje sprožite plaz kložastega snega.

Snežne razmere: Nadaljuje se suho vreme. V zadnjih dneh je bil izrazit temperaturni obrat, zrak pa je bil suh. Zato se je sneg čez dan ojužil le na osončenih pobočjih in na planotah v sredogorju, kjer je ponoči pomrznil. Krepila se je skorja. V prisojah je nekaj snega tudi skopnelo. V senci je sneg ostal trd ali suh. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do kopne podlage. Izrazitejše klože so ostale predvsem v senčnih legah, na južnih se je sneg že bolj sprijel.

Predviden razvoj vremena: Nadaljevalo se bo suho, večinoma sončno in nekoliko hladnejše vreme. Ničta izoterma je danes malo pod 1500 metrov nadmorske višine, v naslednjih dneh bo še nekoliko nižje, izraziteje pa se bo ohladilo s četrtka na petek. Danes bo pihal večinoma zmeren severozahodnik, jutri šibak do zmeren severni veter, v sredo pa šibak do zmeren jugozahodnik.

Tendenca snežnih razmer: Snežna odeja se bo v nižjih sončnih legah sredogorja čez dan nekoliko ojužila in ponoči pomrznila. Višje ter v senci se bo sneg le počasi preobražal, nad okoli 1500 metrov bodo razmere ostale skoraj nespremenjene. Snežna odeja bo večinoma stabilna, le v senčnih legah visokogorja bodo še potencialno nestabilne klože. Velika bo nevarnost zdrsa.