V Franciji dokončno sprejeli potrdilo o cepljenju

Pariz, 17. januarja - Francoski parlament je v nedeljo dokončno sprejel zakon, ki uvaja potrdilo o cepljenju. Veljati bo začel čez nekaj dni, okoli 20. januarja. V skladu z zakonom bodo dostop do restavracij, kulturnih in športnih ustanov ter sredstev javnega prevoza na dolge proge imeli le cepljeni proti covidu-19 in prebolevniki.