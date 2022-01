Zahtevne razmere v slovenskih gorah konec tedna terjale pet življenj

Kranj, 17. januarja - Lepo vreme je konec tedna mnoge zvabilo v gore, kjer pa so razmere zahtevne. Zgodilo se je več nesreč, v katerih je umrlo pet ljudi. Kot opozarja Jani Bele iz GRZS, so razmere zimske in znatno zahtevnejše od poletnih. Preminuli v Kamniško-Savinjskih Alpah in na Triglavu so bili dobro pripravljeni, z ustrezno opremo, a nesreča ne počiva, je dodal.