Večer: Razveljavljena sodba za Kamničana zaradi hrambe fotografij golih otrok

Ljubljana, 17. januarja - Višje sodišče je po današnjem poročanju časnika Večer razveljavilo sodbo za 25-letnega Kamničana, ki je bil lani obsojen na 18 mesecev zapora zaradi prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja golih fotografij otrok. Višji sodniki so sodbo razveljavili, ker ni jasno, ali je razumel pomen in posledice priznanja, poroča časnik.