Vreme: Danes in v torek precej jasno

Ljubljana, 17. januarja - Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, na vzhodu Slovenije lahko ponoči nastane kakšna ploha. Ponekod na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1, ob morju okoli 3 stopinj Celzija.

V torek bo na zahodu Slovenije precej jasno, drugod bo nizka oblačnost ali megla, ki se bo dopoldne večinoma razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo se bo na Primorskem in Notranjskem pooblačilo, drugod bo še precej jasno, po nižinah se bo del dneva zadrževala megla. Zapihal bo jugozahodnik.

V četrtek bo sprva oblačno, predvsem na jugu Slovenije bo rahlo deževalo. Popoldne se bo jasnilo.

Vremenska slika: Nad zahodno polovico Evrope se znova krepi območje visokega zračnega tlaka, ki se širi tudi nad Alpe. S severozahodnimi vetrovi je nad naše kraje začel dotekati nekoliko hladnejši in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v krajih vzhodno od nas. V Celovški kotlini se bo še zadrževala megla.

V torek bo precej jasno, v krajih severno in vzhodno od nas se bo sprva zadrževala nizka oblačnost, ki se bo čez dan razkrojila.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom vzpodbuden.