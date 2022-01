Dnevnik o dveh osnovnih političnih blokih (17. 1.)

Ljubljana, 17. januarja - Zoran Potič v komentarju Panem et circenses piše, da se pred volitvami izrisujeta dva osnovna politična bloka. Po Janševih besedah so partnerji, torej SDS, NSi, Konkretno, SNS in drugi, izrazili željo po nadaljevanju zgodbe po volitvah. Na drugi strani imamo opozicijske stranke v koaliciji KUL, ki čutijo pritisk zaradi obeta Golobove stranke.