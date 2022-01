Reporter o politiku Robertu Golobu (17. 1.)

Ljubljana, 17. januarja - Marko Medvešek v komentarju Zavist piše o politiku Robertu Golobu, ki ima vedno več oboževalcev, s katerimi rastejo tudi pričakovanja. Od tega, da prevzame primat na levici in kot mandatar sestavi vlado, do tega, da kar zmaga na volitvah in premaga Janšo. Da bi na volitvah Golob in levica slučajno pogrnili, si nekateri ne upajo niti predstavljati.