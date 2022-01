Atalanta brez Iličića do točke proti Handanovićevemu Interju

Bergamo, 16. januarja - Nogometaši Atalante in Interja iz Milana so se na tekmi 22. kroga italijanske lige razšli brez zmagovalca z 0:0. Za Inter je nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović branil vso tekmo in se nekajkrat zelo izkazal, medtem ko Josipa Iličića ni bilo v kadru domačinov iz Bergama, potem ko se je okužil z novim koronavirusom.