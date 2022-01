Nemci boljši od Avstrijcev, Madžarska se je rešila proti Portugalski

Budimpešta, 16. januarja - Nemška rokometna reprezentanca je že v drugem delu rokometnega evropskega prvenstva 2022. V Bratislavi so Nemci danes v skupini D ugnali Avstrijce s 34:29 in dosegli še drugo zmago. Pomembno zmago pa so v Budimpešti v skupini B dosegli Madžari, ki so z 31:30 ugnali Portugalce in ohranili možnosti za nadaljevanje.