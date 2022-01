V Ljubljani prišlo do streljanja iz stanovanja, ena oseba pridržana

Ljubljana, 16. januarja - Na območju Šiške v Ljubljani je danes popoldne iz enega od stanovanj oseba streljala z zračnim orožjem. Stanovanje je zapustila po posredovanju pogajalca. Osebo so nato prijeli in jo zaradi nepojasnjenega psihičnega stanja predali v oskrbo zdravstvenemu osebju. V dogodku nihče ni bil poškodovan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.