Večer o skrivnostnem ribiškem sestanku v Umagu (17. 1.)

Maribor, 16. januarja - Boris Jaušovec v komentarju Ribe v šampanjcu piše o skrivnostnem sestanku v Umagu med ribiči ter hrvaško kmetijsko ministrico in zunanjim ministrom. Po novem naj bi hrvaški ribiči lahko lovili ribe v slovenskem morju do Kopra, slovenski pa do Umaga. Avtor se sprašuje, ali bo pri vprašanju ribolova med državama ponovno slavila Hrvaška.