Na Irskem obeležili sto let od osamosvojitve izpod britanske oblasti

Dublin, 16. januarja - Na Irskem so danes obeležili sto let od osamosvojitve izpod britanske oblasti. Slovesnost je potekala na Dublinskem gradu, ki je bil stoletja sedež britanske administracije na Irskem, po podpisu sporazuma med Angleži in Irci leta 1921 pa so ga predali novoimenovani irski vladi.